PSG : L'UEFA détruit la thèse d'une sanction anti-PSG avant la fin du mercato !

Dans : PSG, Ligue 1.

Président de l'UEFA, Aleksander Ceferin a accordé ce mardi une très longue interview au quotidien sportif de son pays, Ekipa24. Et dans le média slovène, le patron de l'instance européenne du football a été interrogé sur le fair-play financier et sur les éventuelles sanctions contre le Paris Saint-Germain. Loin de confirmer les fantasmes de la presse espagnole, qui affirmait que le PSG allait devoir renvoyer Kylian Mbappé à cause d'une punition de l'UEFA et que ce dernier allait ensuite signer au Real Madrid, Aleksander Ceferin a surtout indiqué qu'il n'y avait aucune urgence dans ce dossier.

« Une décision avant la fin du mercato pour le Paris Saint-Germain ? Non, la décision sur le PSG sera prise plus tard, mais il n'est pas vrai que le Real Madrid attend cette décision », a répondu le président de l'UEFA, qui a également indiqué qu'il était hors de question d'appliquer la VAR cette saison lors des coupes européennes, affirmant ne pas être convaincu que ce dispositif d'aide aux arbitres était totalement incompréhensible dans son utilisation pour le public. Pas faux.