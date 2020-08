PSG : L'UEFA colle 30.000 euros d'amende à Paris, la raison est énorme !

Dans : PSG.

L'UEFA a annoncé ce vendredi avoir infligé une amende de 30.000 euros au PSG après la rencontre gagnée par Paris contre l'Atalanta. Le motif est totalement sidérant.

L’UEFA n’est pas du genre à rigoler, et le comptable du Paris Saint-Germain va le comprendre. En effet, 48 heures après le quart de finale de la Ligue des champions entre le PSG et l’Atalanta, la Commission de contrôle d’éthique et de discipline de l’instance européenne du football annonce que suite à un retard du coup d’envoi de cette rencontre, elle a décidé d’infliger une amende de 30.000 euros au club de la capitale et de mettre un avertissement à Thomas Tuchel pour être responsable de ce retard qui franchement n’a pas dû dépasser les 3 minutes et surtout n'a pas sauté aux yeux. Car oui, c’est en raison de l’arrivée en retard sur le bord du terrain de l’entraîneur allemand du Paris Saint-Germain que l’UEFA a frappé le PSG au porte-monnaie.

Peu importe que Thomas Tuchel souffre d’une fracture du métatarse et se déplace difficilement avec des béquilles, l’heure c’est l’heure pour l’UEFA, et la moindre minute de décalage se paie au prix fort. On espère que les dirigeants du football européen offriront cette somme à une association caritative, au moins ils seront moins ridicules. En attendant, le coach du Paris Saint-Germain aura intérêt à se remuer mardi soir pour arriver à la seconde près au bord du terrain pour le coup d'envoi de PSG-Leipzig sous peine de voir l'UEFA repasser à l'action.