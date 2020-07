PSG : L'OL refuse de lâcher Dubois à Paris !

Dans : PSG.

C’est un mercato malin et si possible incluant quelques joueurs français que le Paris Saint-Germain souhaite réaliser cet été.

Plusieurs cibles tricolores du PSG ont d’ores et déjà fuité, de Boubacar Kamara à Tanguy Ndombele en passant par Léo Dubois. Très rapidement, le défenseur de l’Olympique Lyonnais pourrait même devenir une priorité pour Paris, qui doit impérativement recruter un latéral droit afin de combler numériquement le départ de Thomas Meunier au Borussia Dortmund. En interne, Leonardo et les dirigeants parisiens apprécient le profil et la trajectoire de Dubois, qui a quitté Nantes pour l’OL avant d’intégrer la sélection de Didier Deschamps.

Selon les informations de Foot Mercato, il est donc tout à fait exact que le Paris Saint-Germain explore cette piste. Mais pour le média, il n’y a quasiment aucune chance que l’Olympique Lyonnais accepte de se séparer de son titulaire au poste de latéral droit, d’autant plus que ce dernier est sous contrat jusqu’en juin 2024. Pour l’heure, Juninho et Jean-Michel Aulas sont davantage dans l’optique de vendre Rafael ou Kenny Tete afin de se délester d’un salaire inutile, Rudi Garcia estimant que deux joueurs suffisent pour couvrir ce poste. Problème : l’international néerlandais ne trouve pas preneur tandis que l’ancien latéral de Manchester United a indiqué à ses dirigeants qu’il souhaitait aller au bout de son contrat avec l’OL en 2021 avant de probablement faire ses valises pour le Brésil. Le dossier Léo Dubois n’est donc pas définitivement fermé mais pour le PSG, il est évident qu’il sera compliqué de convaincre l’OL. D’autant plus au vu des relations électriques entre les deux clubs ces derniers jours, avec le clash entre Juninho et Leonardo dans l’esprit de tout le monde.