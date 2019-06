PSG : L’OL avait Gourcuff, Paris a Neymar… Ça chambre sur la toile !

Dans : PSG, OL, Ligue 1.

Décidément, Neymar vit une période compliquée. Pendant qu’une Brésilienne l’accuse de viol, la star du Paris Saint-Germain doit déclarer forfait pour la Copa América.

La faute, encore et toujours, à ce pied droit particulièrement fragile. Cette fois, l’international auriverde s’est blessé en amical contre le Qatar et souffre d’une rupture du ligament de la cheville. Un coup dur qui pourrait gêner la préparation de la saison prochaine. Et qui s’ajoute à la liste de ces contretemps depuis sa signature à Paris. Rappelons que Neymar a manqué une grande partie de ses deuxièmes moitiés de saison avec le club de la capitale.

Pour les supporters parisiens, cela commence à faire beaucoup compte tenu des 222 millions d’euros dépensés sur son transfert. Entre colère et moqueries, certains vont même jusqu’à le comparer à Yoann Gourcuff, dont la carrière a également été pourrie par les blessures à l’Olympique Lyonnais, puis à Rennes et Dijon. Résultat, le Français, qui n’a rien demandé à personne, se retrouve parmi les sujets tendances du jour sur le réseau social Twitter.

mdr neymar da Silva Santos Gourcuff 😭😭😭 https://t.co/E7TFYhcLap — luk (@luKv27) 6 juin 2019

Il va devenir la plus grosse carotte de l’histoire du football

222 millions pour avoir la fragilité de Gourcuff https://t.co/jQ30Fv6bMh — MOHA POTTER (@mkhatafi) 6 juin 2019