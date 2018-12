PSG : L’offre humiliante du Barça pour Rabiot dévoilée

Dans : PSG, Ligue 1.

Il n’y a plus beaucoup de suspense en ce qui concerne l’avenir d’Adrien Rabiot. La seule incertitude est mince, à savoir si le joueur quittera le PSG dès le mois de janvier pour s’éviter six mois de placard, ou s’il va rester jusqu’au bout de son contrat pour partir totalement libre au mois de juin. Autour de cette situation, le PSG et la maman du joueur se renvoient la balle, notamment au sujet d’un désir de l’international français de filer au FC Barcelone dès l’été dernier. Antero Henrique a de son côté confirmé une offre reçue la veille de la fermeture du marché des transferts, accusant ainsi Véronique Rabiot d’avoir comploté avec le club catalan dans son dos, et sans l’autorisation du Paris Saint-Germain. En plus de cela, le directeur sportif portugais avait annoncé que la proposition du champion d’Espagne n’était pas sérieuse.

Et ce jeudi, Le Parisien apporte une précision de taille en dévoilant le montant proposé par le Barça, à savoir 15 ME. Certes, Adrien Rabiot n’avait plus qu’une année de contrat et ne souhaitait déjà pas prolonger, certes sa valeur avait baissé avec son absence à la Coupe du monde, mais ce prix ne correspondait ni à la valeur du marché, ni à ce qu’attendaient les dirigeants parisiens. Pour mémoire, Javier Pastore, bientôt 30 ans, à la ramasse la saison passée et avec une seule année de contrat restante également, a été cédé pour près de 25 ME à l’AS Roma. Autant dire que le milieu français, avec ses 23 ans et sa valeur de 35 ME, ne pouvait pas être autorisé à partir pour 15 ME. Une proposition qui a visiblement été jugée comme peu sérieuse, pour ne pas dire blessante, par les dirigeants du Paris SG.