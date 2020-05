PSG : L'offre est tombée, Thiago Silva bientôt prolongé ?

Dans : PSG.

Le PSG a effectué une proposition de prolongation de contrat à Thiago Silva. D'une durée possible de deux ans, mais avec un salaire probablement revu à la baisse.

En froid avec ses dirigeants en raison de sa faible motivation à faire passer la volonté du PSG de faire baisser les salaires, Thiago Silva a le don d’agacer Nasser Al-Khelaïfi. L’expérimenté défenseur ne fait pas un bon calcul à première vue, puisqu’il arrive en fin de contrat au mois de juin. Si un avenant va lui permettre de continuer jusqu’à ce que la Ligue des Champions se termine, son avenir demeure incertain. En effet, Leonardo ne s’en cache plus, il cherche un défenseur central pour diriger la charnière avec Marquinhos et Kimpembe la saison prochaine. Mais avec la situation économique actuelle, conserver Thiago Silva pourrait avoir du sens sur le plan stratégique. Et c’est bien à ce niveau que le PSG s’est positionné, affirme Foot Mercato.

L’ancien du Milan AC a en effet entre les mains une proposition de prolongation de contrat d’un an, avec une nouvelle saison en option. Pour le moment, pas de réponse ni d’accord au bout, sachant que le contenu de l’offre n’a pas été dévoilé. Toutefois, le Brésilien a forcément du constater une baisse de son salaire dans la proposition du PSG, qui ne met plus « O Monstro » au même niveau qu’il il y a quelques années, lors de sa dernière prolongation. De quoi tendre la situation, puisque Thiago Silva est persuadé qu’il peut continuer encore une saison au même rendement, et donc avec le même salaire. De son côté, le PSG attend aussi de savoir ce que donnera son défenseur central en Ligue des Champions au mois d’août, si tout reprend comme prévu. En tout cas, le Brésilien a une offre entre les mains, et peut donc rester au PSG s’il le souhaite.