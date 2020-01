PSG : Signe ce foutu contrat, Mbappé conseille Kouassi

Dans : PSG.

Mercredi soir, Tanguy Kouassi a inscrit le 4000e but de l’histoire du Paris Saint-Germain, lors du match de Coupe de la Ligue face au Stade de Reims à Auguste-Delaune.

Un moment forcément très particulier pour le défenseur de 19 ans, formé à Paris et qui grapille de plus en plus de temps de jeu dans la capitale. Titulaire contre Galatasaray en Ligue des Champions ou encore face à Monaco au Stade Louis II, ce défenseur polyvalent, également capable de dépanner au milieu de terrain, s’impose peu à peu comme un élément important du groupe de Thomas Tuchel. Problème : il n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel au PSG, ce qui a récemment réveillé l’intérêt de nombreux cadors allemands.

Leipzig par exemple, a d’ores et déjà proposé à Tanguy Kouassi une prime à la signature de 4 ME en vue de l’été prochain, en le faisant par ailleurs rêver en lui promettant la succession de Dayot Upamecano. Du côté du PSG, on estime que l’on a fait le maximum pour convaincre le joueur d’un point de vu sportif et financier, et que la décision lui revient désormais. Au sein du vestiaire, on pousse en tout cas pour que Tanguy Kouassi s’engage en faveur du PSG à l’image de Kylian Mbappé, qui a prodigué un conseil simple et efficace à son jeune partenaire sur Instagram. « C’est lourd de ouf (ndlr : d’avoir marqué contre Reims)… mais signe le contrat aussi ! » a lâché l’attaquant de l’Equipe de France, bien conscient que le PSG tient dans ses rangs une véritable pépite défensive.