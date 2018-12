PSG : L'objectif de Manchester United ? Pourrir la saison du PSG

Dans : PSG, Ligue des Champions, Premier League.

Vainqueur de Cardiff City samedi en Premier League (1-5), Manchester United a retrouvé des couleurs avec l’arrivée d’Ole Gunnar Solskjaer, lequel a remplacé José Mourinho en début de semaine dernière.

Et visiblement, cette nouvelle dynamique donne des ailes aux joueurs britanniques. La preuve, le capitaine mancunien Antonio Valencia a expliqué dans un entretien accordé à MU-TV qu’il visait… la finale de la Ligue des Champions. Rien que ça… Les supporters du Paris Saint-Germain auront probablement le sourire en coin en lisant cette déclaration, alors que le club de la capitale est largement favori face à Manchester United en 8es de finale de la C1.

« Personne n’abandonne. Il reste une moitié de saison à jouer. Il faut travailler dur, lutter et bien jouer. Nous savons qu’on a les qualités dans l’équipe pour le faire. Il faut être concentré. Le but est toujours d’atteindre les quatre premières places (ndrl, en Premier League). Nous voulons également aller aussi loin que possible en Ligue des champions. Pourquoi ne pas aller en finale ? Pourquoi ne pas essayer de gagner les deux coupes dans lesquelles nous sommes toujours en course » a expliqué le capitaine équatorien de Manchester United, regonflé à bloc par le changement d’entraîneur. Et qui semble persuadé de pouvoir terrasser le PSG en février et mars prochain.