PSG : L'Inter veut Cavani, le feuilleton Icardi chamboulé ?

A moins d’un improbable retournement de situation, Mauro Icardi va définitivement quitter l’Inter Milan lors du prochain mercato.

Une page va se tourner entre le club transalpin et son ancien capitaine, lequel souhaite continuer l’aventure à Paris. On le sait, les négociations sont en cours entre le PSG et l’Inter, alors que Nasser Al-Khelaïfi souhaite faire baisser l’option d’achat à 70 ME du goleador argentin. Ce dossier concerne indirectement Edinson Cavani puisque si aucun accord n’était trouvé entre Paris et Milan pour Icardi, alors le champion de France en titre pourrait prendre la décision de prolonger le meilleur buteur de son histoire. Néanmoins, le PSG devra rapidement se décider car l’Uruguayen est plus courtisé que jamais. Dans le collimateur de l’Atlético de Madrid et de plusieurs formations sud-américaines, Edinson Cavani figure également dans le viseur de… l’Inter Milan.

Et selon les informations récoltées par Sky Sport Italia, il est clair que l’échec des négociations avec Dries Mertens va conduire l’Inter Milan à tout donner dans le dossier Edinson Cavani afin de renforcer son secteur offensif. Pour l’heure, il n’est pas précisé si l’ancien buteur de Naples est la priorité n°1 d’Antonio Conte en attaque. Mais il est évident qu’il figure dans une short-list réduite et que des négociations contractuelles pourraient bientôt avoir lieu entre les Nerazzurri et l’attaquant du Paris Saint-Germain. Un bon moyen de mettre la pression à Paris dans le dossier Icardi puisque si le club francilien venait à perdre Cavani, alors il lui serait absolument indispensable de recruter définitivement l’Argentin. Sous peine de devoir se ruiner lors du mercato en recrutant deux joueurs dans le secteur offensif. Assurément, l’été promet d’être chaud bouillant à Paris.