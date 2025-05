PSG ‍: L'Inter fait un coup tordu à Donnarumma

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A deux semaines de la finale de la Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma n'a pas prolongé son contrat avec le PSG. Du côté de l'Inter, futur adversaire de Paris, on a visiblement décidé de se servir de cette situation.

Héroïque lors du parcours européen qui a mené le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions, le gardien de but italien est dans une situation paradoxale. Alors que tout le monde vante les mérites de Gianluigi Donnarumma, ce dernier ne sait pas de quoi sera fait son avenir, puisqu'il arrive à l'entame de sa dernière année de contrat sans avoir trouvé un accord pour une possible prolongation. Même si le portier international italien a encore confié la semaine passée qu'il attendait que les dirigeants du PSG signent cette prolongation, rien ne se passe. Et c'est pour cela que l'Inter a décidé de se mettre en action, histoire probablement d'essayer de perturber le Paris Saint-Germain avant de croiser le club de la capitale le 31 mai prochain à Munich.

L'Inter contacte le clan Donnarumma

Le site spécialisé InterLive.it affirme que dans un premier temps, les dirigeants milanais avaient pris des renseignements auprès des représentants de Gianluigi Donnarumma pour savoir si ce dernier pourrait éventuellement venir pour remplacer Yann Sommer et Josep Martinez. De quoi forcément faire gamberger Gigio, d'autant qu'ensuite les responsables des Nerazzurri seraient revenus à la charge, mais en faisant cette fois savoir que c'est pour la saison prochaine que Gigio Donnarumma pourrait débarquer à l'Inter. Il est vrai que Sommar a réalisé deux performances énormes contre le Barça, malgré les six buts encaissés, et que même s'il n'a plus qu'un an de contrat, le portier suisse aurait du mal à comprendre qu'on lui mette le gardien de but du PSG dans les pattes.

Toutes ces révélations sur les supposés contacts entre le futur adversaire du Paris Saint-Germain et Gianluigi Donnarumma ressemblent à un coup d'intox à l'ancienne pour tenter de déstabiliser le géant italien. Mais pour l'instant, ce dernier a toujours dit qu'il donnait sa priorité à une prolongation au PSG, même si cela commence à traîner. On comprendrait mal que Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos laissent filer celui qui a fait d'énormes progrès cette saison.