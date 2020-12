PSG : L’info choc, Paris se prépare à accueillir Messi

Dans : PSG.

Le PSG est persuadé de pouvoir faire venir Lionel Messi l'été prochain, et cela commence à se savoir.

Il y a parfois des sources surprenantes par lesquelles les infos peuvent tomber. Cela avait été le cas lors de l’arrivée de Neymar au PSG. Au moment où les premières rumeurs commençaient à jaillir sur ce transfert qui semblait totalement improbable au début de l’été 2017, des infos sur la préparation des dizaines de milliers de maillots du PSG floqués Neymar par Nike avaient mis plus que la puce à l’oreille des fans parisiens. Et désormais, c’est la possible arrivée de Lionel Messi qui fait forcément fantasmer les passionnés de football à Paris. Un indice de taille a en tout cas été révélé par le site spécialisé Football Transferts, qui a dévoilé que certains gérants d’enseignes de vêtements de sport ont eu accès à des informations en provenance de la part du secteur marketing du PSG.

Les magasins spécialisés, qui préparaient les collections de 2021, se sont vus signifier qu’il fallait s’attendre à un afflux importants de maillots et de marchandises du PSG pour l’été prochain, avec l’arrivée de la superstar argentine qui a ainsi été évoquée comme une très forte possibilité. Lionel Messi, qui sera en fin de contrat en juin prochain, n’a aucune envie de rester au FC Barcelone, où la situation s’empire chaque jour. Dès le mois de janvier, il sera libre de discuter avec le club de son choix, même si avec la confrontation entre le PSG et le FC Barcelone en février et mars, il faudra certainement un peu attendre avant d’avancer à ce niveau. En tout cas, les magasins du PSG ont été informé, un deal « blockbuster » est en préparation pour cet été, et la prise d’assaut des maillots du PSG floqués Lionel Messi pourraient clairement faire bondir le merchandising du club de la capitale.