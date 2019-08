PSG : L'indispensable Neymar supplié de rester à Paris !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Dans le viseur du FC Barcelone et d’un degré moindre du Real Madrid au mercato, Neymar continue d’animer le mercato. Et cela devrait se poursuivre jusqu’à la fin du mercato, avec des rumeurs toujours plus nombreuses venues notamment d’Espagne. Du côté de Paris en revanche, de nombreuses personnes souhaitent ardemment garder Neymar. C’est notamment le cas du capitaine Thiago Silva, lequel a indiqué à RMC que sa volonté était de conserver le Brésilien, un joueur tout simplement indispensable au PSG selon O Monstro.

« Si je veux qu'il reste au club ? Oui bien sûr. C'est un joueur indispensable pour toutes les équipes: il était indispensable pour le Barça, il est indispensable pour nous. Je crois que c'est un problème particulier entre le joueur et le club. On ne peut pas entrer dedans. Mais bien sûr que dans ma tête, j'espère qu'il va rester. Je lui ai dit d'ailleurs. Mais c'est difficile de toujours lui dire « reste, reste, reste ! ». J'attends franchement que le mercato se termine parce que je ne supporte plus ça (sourire), d'entendre dire qu'il va partir. Parce que dans ma tête, je veux qu'il reste » a insisté le capitaine parisien. Reste que ce dossier dépasse de loin les joueurs. Piloté par Doha, il demeure incertain en raison des exigences financières importantes de Paris pour le transfert de Neymar.