PSG : L’incroyable stat de Kevin Rimane avec Paris

Ancien jeune prometteur du Paris Saint-Germain, Kevin Rimane n’a jamais réussi à exploser avec son club formateur.

Mais contrairement à beaucoup de ses coéquipiers, il a décidé de s’accrocher et d’enchainer les saisons avec le club francilien, en dehors d’un prêt en Ligue 2 avec Boulogne-sur-Mer. Et s’il a du attendre la saison 2015-16 pour disputer ses premières minute sous le maillot du PSG, on peut dire que le défenseur a depuis rentabilisé ses minutes. En effet, Kevin Rimane a disputé trois minutes de jeu lors de cette saison, après en avoir disputé 7 en 2017-18, puis 5 cette saison.

A chaque fois, cela lui permet de remporter le titre national, le joueur désormais âgé de 28 ans poussant même l’efficacité en ne jouant pas une seule seconde lors de la saison où l’AS Monaco a été sacré champion. Résultat, cela fait trois titres de champions pour 15 minutes de jouées en Ligue 1 pour celui qui est surtout habitué à arpenter les terrains de National 2 avec la réserve du club, mais arrive toujours à grappiller quelques secondes pour inscrire son nom au palmarès. A rendre presque Adil Rami, champion du monde avec les Bleus sans disputer une seule minute, jaloux.