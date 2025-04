PSG ‍: L'histoire d'amour d'Hakimi va encore plus loin

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

L'été prochain lors du marché des transferts, le PSG pourrait connaitre des changements importants. Il se dit notamment que Marquinhos pourrait quitter le navire francilien.

Le PSG a encore une fin de saison excitante à jouer. La perspective de remporter la Ligue des champions est bien réelle. Pour cela, le club de la capitale devra pouvoir compter sur ses meilleurs joueurs et son capitaine, Marquinhos. Mais voilà, le Brésilien peine toujours autant à faire l'unanimité auprès des fans et observateurs du Paris Saint-Germain. Apparemment, sa direction est désormais prête à passer à autre chose à l'issue de la saison. Marquinhos est notamment courtisé en Arabie saoudite et ce départ pourrait arranger toutes les parties. Reste à savoir qui hériterait ensuite du brassard de capitaine de Marquinhos. Et Achraf Hakimi fait partie des favoris.

Hakimi bientôt nouveau boss du PSG de Luis Enrique ?

Selon Culture PSG, le Marocain a en effet une vraie chance de devenir le prochain capitaine parisien la saison prochaine. L'ancien de l'Inter vient de prolonger son contrat jusqu'en juin 2029 et a pris du galon depuis quelque temps. Leader sur le terrain et dans le vestiaire, le Marocain pourrait se voir confier ce rôle ultime par Luis Enrique. Gianluigi Donnarumma et Presnel Kimpembe ont également un poids dans le vestiaire du PSG. Mais les deux joueurs pourraient partir l'été prochain, laissant le champ libre à Hakimi. Avant d'en savoir plus sur le destin de chacun, c'est bien sur cette fin de saison que les leaders parisiens seront attendus. Et ça commencera dès ce mardi soir à l'Emirates Stadium contre Arsenal en demi-finale aller de la Ligue des champions. Nul doute qu'Achraf Hakimi sera encore une fois un élément important du Paris Saint-Germain. Le latéral est en grande forme, facilitant grandement la tâche de Luis Enrique.