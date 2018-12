PSG : L'hallucinante surenchère de Véronique Rabiot avec le Barça !

Dans : PSG, Mercato.

Toujours sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’au mois de juin 2019, Adrien Rabiot se retrouve désormais avec un salaire qui n’a jamais été revu à la hausse, et figure donc dans la moyenne basse de l’effectif parisien.

Vu la situation de force dans laquelle se trouve désormais le milieu de terrain, cela ne va clairement pas durer et sa fiche de paye va faire un bon vertigineux dans les prochains mois. Le FC Barcelone, avec qui il discute depuis plusieurs mois, est même prêt à s’aligner sur les 10 ME par an demandés par sa mère et représentante. En plus de cela, comme l’international français compte bien arriver libre au mois de juin prochain, le club catalan n’aura pas à débourser un seul centime. Dans ces cas de figure, une prime à la signature est régulièrement demandée, et Véronique Rabiot ne compte pas s’en priver. Bien au contraire, puisque la mère d’Adrien a décidé de hausser le curseur, en réclamant non pas les 10 ME de prime convenus de longue date avec Eric Abidal, mais plutôt 15 ME, révèle Paris United.

Une volonté de profiter, selon elle, d’une erreur stratégique du FC Barcelone, qui a accepté sans rechigner de payer les 10 ME de prime à la signature, ce qui laisse à penser à Véronique Rabiot que le champion d’Espagne peut facilement aller plus haut. Certes, recruter un élément comme Adrien Rabiot pour 15 ME de prime à la signature est dans les cordes du Barça, mais le comportement de l’entourage du Parisien pourrait agacer en interne. Et le club culé doit certainement espérer que ce soit la seule demande impromptue de ce genre en réserve dans le clan Rabiot.