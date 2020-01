PSG : L'Europe s'emballe pour Meunier, Paris s'en moque

Dans : PSG.

Alors qu’il arrive en fin de contrat, Thomas Meunier ne sait pas encore à quelle sauce il sera mangé à l’issue de cette saison 2019-2020. Prolongera-t-il au Paris Saint-Germain ou partira-t-il dans un grand club européen ? Tout est possible.

Arrivé sur la pointe des pieds en 2016 en provenance de Bruges, Thomas Meunier a peu à peu fait son trou au sein du club de la capitale. Même s’il ne dispose pas vraiment d’un statut de titulaire, sachant que Colin Dagba a aussi pas mal de temps de jeu, le latéral droit est un joueur qui compte dans l'effectif de Thomas Tuchel. Pourtant, le PSG ne l’a pas encore prolongé... Alors qu’il a envie de rester à Paris, l'international belge n’a toujours pas reçu de proposition concrète, même si des discussions informelles ont eu lieu avec Leonardo. En attendant, son futur statut de joueur libre attise les convoitises de grands clubs européens, comme l’explique Le Parisien.

La Juve, l'Inter et MU courtisent Meunier

« La Juventus et surtout l'Inter Milan le verraient bien occuper le poste de piston sur le côté droit. Le club où évolue son compatriote, Romelu Lukaku, aurait même déjà amorcé quelques tentatives de rapprochement avec son entourage. Trois clubs importants de Premier League, parmi lesquels figurerait notamment Manchester United, se sont eux aussi déclarés intéressés par le Belge. Adepte de football anglais, Meunier n'est évidemment pas insensible aux appels du pied en provenance d'outre-Manche. À 28 ans, il y verrait la possibilité d'y parapher l'un des derniers gros contrats de sa carrière et de demeurer dans un club ambitieux sur la scène nationale et européenne », détaille le média francilien, qui sait que le Bayern Munich a aussi coché le nom de Meunier en vue de l’été prochain. Des intérêts qui pourraient bien pousser le PSG à agir, même si ce n'est clairement pas la tendance à l'heure actuelle.