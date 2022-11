PSG : 30 ME pour un crack italien, Paris attaque

Dans : PSG.

Le PSG risque de vivre des prochaines fenêtres de mercato agitées. Luis Campos est sur tous les fronts pour préparer l'avenir du club francilien.

A Paris, le début de saison est très bon en termes de résultats. Alors qu'il ne reste qu'une seule rencontre à jouer (contre Auxerre) avant la trêve internationale liée à la Coupe du monde, le PSG est toujours invaincu. Mais les champions de France savent que du lourd sera au programme en 2023, avec notamment un huitième de finale de Ligue des champions à jouer face au Bayern Munich. Avant cela, un mercato ouvrira ses portes. Et Luis Campos espère bien le renfort d'un défenseur central mais aussi d'un attaquant de métier. Et d'autres dossiers pourraient aussi être ouverts pour le futur du PSG. Surtout si Leo Messi s'en va et laisse de la place dans l'effectif de Christophe Galtier.

Un crack italien au PSG ?

Selon les informations du Daily Mirror, le PSG fait partie des clubs intéressés par la signature d'Ibrahima Bamba. Le milieu italien de 20 ans régale depuis le début de la saison sous les couleurs de Vitória Guimarães, avec 14 titularisations toutes compétitions confondues. Conscient de son fort potentiel, le club portugais ne le bradera pas et estime sa pépite à 30 millions d'euros, soit le montant de sa clause pour racheter ses années de contrat, courant jusqu'en 2025. Outre le PSG, Arsenal, Villarreal et l'Atalanta sont à l'affût dans ce dossier menant à l'un des plus grands espoirs du football italien. Ibrahima Bamba ne devrait pas faire de vieux os à Guimarães. Nul doute que Luis Campos aurait les bons arguments pour le convaincre de rejoindre l'armada du PSG. Un PSG qui va encore voir pas mal de noms lui être associés dans les prochains mois. Au niveau des départs, même chose, alors que Kylian Mbappé, Neymar Jr et Leo Messi n'ont pas fini d'alimenter la presse mercato.