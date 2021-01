PSG : L’Europe s’arrache ce Français, Leonardo n’a peur de rien

Dans : PSG.

Un an plus tard, le Paris Saint-Germain pourrait finalement compenser le départ de Thiago Silva, parti libre à Chelsea l’été dernier. Il se murmure que le club de la capitale française s’intéresse à l’international tricolore Dayot Upamecano, tout comme beaucoup d’autres formations en Europe.

Il faut croire que son passage raté en équipe de France n’a pas eu de conséquence sur sa valeur au mercato. Très décevant lors de ses trois petites sélections avec les Bleus, Dayot Upamecano sera sans doute l’une des grandes attractions du prochain mercato estival. Le défenseur central du RB Leipzig est considéré comme une future référence à son poste. Et sa clause libératoire annoncée dans les médias à 42 millions d’euros fait de lui une excellente affaire. Même le Bayern Munich, que l’on sait réticent à l’idée de miser gros sur ses recrues, s’est dit intéressé par l’intermédiaire de Karl-Heinz Rummenigge.

« Nous allons bien sûr nous pencher sur cette question, pas seulement sur son cas particulier, mais de manière globale regarder de quel renfort nous avons besoin et envie à tel ou tel poste », a confié cette semaine le président du vainqueur de la Ligue des Champions. Mais le dirigeant bavarois le sait, la concurrence sera rude sur ce dossier. Le journaliste italien Fabrizio Romano confirme la présence de cadors de Premier League, dont Liverpool fait sûrement partie. Et évoque aussi un intérêt du Paris Saint-Germain. Aucun départ n’étant a priori programmé, le directeur sportif Leonardo semble désireux de compenser le départ de Thiago Silva un an plus tard, sachant que les alternatives à Marquinhos et Presnel Kimpembe ne donnent pas toujours satisfaction…