PSG : L'étonnante confidence monégasque sur la vente de Mbappé

Dans : PSG, Mercato, Monaco.

Transféré dans les ultimes instants du mercato estival 2017 de l'AS Monaco au Paris SG pour 180ME, Kylian Mbappé avait clairement le choix de signer dans les plus grands clubs européens. Mais Vadim Vasilyev l'a confié sur RMC, à offre égale, l'attaquant français a préféré signer au PSG plutôt qu'au Real Madrid alors que les Merengue avaient également mis 180ME sur la table des négociations. Et même si l'AS Monaco aurait préféré céder Kylian Mbappé à Madrid ou à une autre formation étrangère, le club de la Principauté a respecté le choix du joueur.

« Le Real Madrid était intéressé. D’autres clubs aussi. Kylian a eu des contacts avec d’autres clubs, pas qu’avec Paris. On a donné notre accord pour qu’il discute. C’était une discussion transparente. J’ai toujours été clair et je ne le cache pas. Si j’avais eu le choix de ne pas renforcer un concurrent direct, ça aurait été mieux pour nous. Mais j’ai respecté le souhait de Kylian par respect pour le joueur, pour un homme, pour sa famille que je connais bien, même si ce n’était pas l’idéal pour nous. Les autres clubs et même le Real Madrid étaient prêts à mettre les mêmes sommes d’argent », a expliqué le président de l'AS Monaco, histoire de mettre les choses au clair.