PSG ‍: L'Equipe met une note légendaire à Désiré Doué

Nommé homme du match après la victoire du PSG en finale de la Ligue des champions face à l'Inter, Désiré Doué affole déjà l'Europe. Le joueur de 19 ans marche déjà sur les traces des plus grands et les médias craquent.

Cette fois, le jury en charge de désigner le joueur du match ne s'est pas fourvoyé, et c'est en toute logique que Désiré Doué a reçu ce trophée individuel après la formidable démonstration du Paris Saint-Germain, samedi soir à Munich. Ce dimanche, toute l'Europe du football est sous le charme de l'attaquant international tricolore, dont la signature au PSG l'été dernier pour 50 millions d'euros en provenance du Stade Rennais avait pourtant provoqué des doutes. En l'espace de 90 minutes, Désiré Doué a non seulement montré que Paris ne s'était pas trompé, mais en plus, il a également confirmé que les Bleus avaient un avenir radieux avec des joueurs de sa trempe. Mais en 2025, il faut aussi ramener la performance du natif d'Angers à des statistiques, et Doué fait déjà vaciller Lionel Messi.

En effet, la star argentine, qui est considérée par beaucoup comme le meilleur football de l'histoire, est déjà dépassée par Désiré Doué dans une statistique impressionnante, celle des buts et passes décisives en finale de Ligue des champions. En un seul match, l'attaquant du Paris Saint-Germain a marqué un doublé et a signé la passe décisive sur l'ouverture du score d'Achraf Hakimi. Malgré ses trois finales de Ligue des champions, Lionel Messi n'a que deux buts à son actif, sans passe décisive. Et après sa performance XXL, Désiré Doué a tout simplement droit à un 10 dans les notes de L'Equipe, tandis que Le Parisien n'a poussé le curseur que jusqu'au 9,5 sur 10, même si le quotidien francilien est sous le choc de la prestation de Doué : « Il y avait un génie sur la pelouse ! «

Désiré Doué 💫



Truly a privilege to watch a 19yr old kid play with such confidence and trickery.

Having an impact in such a high profile game is the stuff of dreams - he is living it.

Another teenager with a ceiling that is so high, who knows where it will end…#UCLfinal #PSG pic.twitter.com/rpkhuWVY80