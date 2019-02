PSG : L'Equipe et deux journalistes collent un procès à Paris United !

Dans : PSG, Ligue 1.

Le collectif Paris United s'est imposé dans le paysage médiatique parisien, notamment en sortant deux énormes scoops lors du mercato 2017, PU ayant été le premier à affirmer que Neymar Jr et Kylian Mbappé allaient rejoindre le Paris Saint-Germain le même été. Ensuite, deux livres ont été publiés par les représentants de Paris United et c'est ce qui leur vaut quelques soucis, ainsi qu'à leur éditeur. Ce mercredi, Renaud Dubois, directeur général et directeur éditorial des Editions Amphora a fait savoir via son compte Twitter que L'Equipe, et deux de ses journalistes, Damien Degorre et Arnaud Hermant, avaient décidé de l'attaquer en justice.

« Attaqué en justice par L’Equipe, Damien Degorre et Arnaud Hermant suite au livre de ParisUnited J’en prends bonne note et ne ferai aucun commentaire avant l’audience publique », a indiqué Renaud Dubois, qui ne précise pas quelles sont les pages précises qui sont considérées par le quotidien sportif et ses deux journalistes, très décriés par certains supporters, comme diffamatoires. Le procès, si procès il y a, devrait avoir un joli retentissement au sein de la communauté des fans parisiens, mais également chez les médias.