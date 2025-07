PSG ‍: L’Equipe du Soir gifle Ousmane Dembélé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ousmane Dembélé a beau être l’immense favori pour le Ballon d’Or, tout le monde n’est pas d’accord pour sacrer l’attaquant du PSG. Sur le plateau de L’Equipe du Soir, certains militent par exemple pour Achraf Hakimi.

Avec 35 buts et 16 passes décisives en 2024-2025, Ousmane Dembélé réalise sans conteste la saison de sa vie. L’international français est un artisan majeur du sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, et il brille tout autant à la Coupe du monde des clubs cet été aux Etats-Unis, avec 2 buts et 1 passe décisive en seulement 3 matchs disputés. Il va devenir difficile pour les votants de ne pas donner le Ballon d’Or à l’ancien ailier du FC Barcelone, tant sa candidature a pris du poids ces dernières semaines. Mais au sein même du PSG, d’autres joueurs peuvent également prétendre à cette distinction individuelle.

C’est par exemple le cas d’Achraf Hakimi, qui s’est de loin imposé comme le meilleur latéral droit au monde et dont la saison est tout aussi monstrueuse. Sur le plateau de l’Equipe du Soir, le journaliste Etienne Moatti a justement milité en faveur de l’international marocain, éblouissant et qui peut coiffer au poteau Ousmane Dembélé contre toute attente selon lui. « On arrive dans le money-time (du Ballon d’Or). Si on regarde la saison, évidemment qu’Ousmane Dembélé peut mériter le Ballon d’Or. Mais dans sa propre équipe, il faut parler d’Achraf Hakimi » a analysé Etienne Moatti avant de poursuivre.

Hakimi ou Dembélé, le duel est lancé

« Quand tu es un joueur défensif, qu’est-ce que tu peux faire de plus quand tu es un joueur défensif, que ce que fait Achraf Hakimi cette saison ? Il a tout gagné comme Ousmane Dembélé, il était présent du début jusqu’à la fin, il est encore brillant sur cette Coupe du monde des clubs ainsi qu’avec le Maroc » estime le journaliste, qui ne serait pas du tout étonné de voir Achraf Hakimi être sacré Ballon d’Or devant Ousmane Dembélé à la fin de la saison. Cela serait sans conteste une énorme déception pour l’attaquant du PSG et de l’équipe de France, mais difficile de dire que cela serait illogique tant le défenseur marocain mérite lui aussi d’être récompensé après une saison colossale.