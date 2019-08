PSG : L'Emir veut du cash pour Neymar, c'est pas un fantasme

Dans : PSG, Mercato, Liga.

A deux semaines de la fin du mercato, le dossier Neymar n'a pas avancé d'un pouce. Et même une réunion entre dirigeants du PSG et du Barça à Paris et le départ de Coutinho au Bayern Munich ne semblent pas fait évoluer le dossier. Mais, quand certains estiment que l'accord entre Barcelone et le Bayern torpille le dossier Neymar, Gilles Favard sort du bois. Car pour le consultant, jamais ô grand jamais le Paris Saint-Germain n'a voulu Philippe Coutinho. Et le Spectre de donner sa version des faits concernant l'opération Neymar.

« Vous connaissez ma position, Neymar ne bougera pas du Paris Saint-Germain. Mais imaginons qu’il puisse bouger d’ici 15 jours. En quoi le départ de Coutinho au Bayern Munich, ça ferme la porte d’un transaction avec le Barça ? C’est parce que des gens ont décidé dans leurs fantasmes qu’on envoyait Neymar à Barcelone et qu’ils allaient envoyer Coutinho à Paris ? Mais Leonardo ne voulait pas de Coutinho, sinon c’est simple il l’aurait pris. Leonardo, les joueurs c’est lui qui les choisit, c’est pas Barcelone qui choisit pour lui ! Et la preuve qu’il n’en veut pas, c’est que Coutinho signe au Bayern. Il y a peut-être d’autres joueurs qui intéressent le PSG, mais c’est clair Leonardo et l'Emir veulent du sonnant et trébuchant. Si le Barça en trouve, ils feront peut-être un deal, mais sinon je ne comprends pas ce scénario avec Coutinho », a confié un Gilles Favard, qui persiste à penser que Neymar sera toujours un joueur du Paris Saint-Germain après la fin du mercato.