PSG : L'Emir sort le chéquier pour garder Mbappé

Le dossier Kylian Mbappé a été au coeur des discussions après la victoire du PSG contre Montpellier, le champion du monde évoquant clairement sa situation. A Paris, on a déjà bougé.

Kylian Mbappé a montré vendredi qu’il avait retrouvé la forme en rendant une belle copie avec le Paris Saint-Germain, l’attaquant tricolore ayant en plus la franchise de reconnaître après le match qu’il était bien conscient de ne pas être à 100% depuis plusieurs rencontres. Mais le champion du monde a également évoqué son avenir au PSG, conscient qu’à un an et demi de la fin de son contrat l’heure du choix arrivait. Des propos clairs et nets qui laissent planer le mystère sur les intentions de Kylian Mbappé. Mais du côté de Doha, où l’on a un oeil très attentif sur la situation de footballeur français, on a déjà pris les devants. Si pendant longtemps Leonardo s’est appuyé sur l’aspect sportif du projet parisien, ce que Mbappé a mis en avant, le directeur sportif brésilien a tout de même avancé un autre atout qui en cette période de crise mondiale peut avoir une vraie valeur, à savoir une énorme hausse de salaire.

Selon L’Equipe, tandis que les plus grands clubs de la planète ne peuvent pas échapper à un régime financier drastique, le Paris Saint-Germain veut au contraire faire exploser le salaire de Kylian Mbappé s’il prolonge. « Du côté du club, on estime avoir fait le nécessaire en ouvrant tôt le débat, en assurant au champion du monde une place de choix dans le projet ces prochaines années et en élaborant – enfin ! – une offre financière attractive, bien supérieure à son contrat actuel. Un bond logique et attendu, mais une vraie rareté dans le marché actuel », explique José Barroso. Il est vrai que quand Neymar touche 32ME par an, Kylian Mbappé empoche 11ME pour la même période. Même si les finances du PSG ne peuvent plus permettre une dérive totale, l’écart sera légèrement comblé si l’attaquant français reste au-delà de 2022 au Paris Saint-Germain.