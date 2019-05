PSG : L'Emir se fâche et menace Antero Henrique de le virer

Dans : PSG, Ligue 1.

On l'a appris ce lundi, Antero Henrique a officiellement annulé sa participation à un séminaire des clubs professionnels prévu mardi à Monaco afin de rejoindre de toute urgence Doha, où l'Emir du Qatar et Nasser Al-Khelaifi souhaitent le voir. Selon Paris United, si le directeur sportif du Paris Saint-Germain fait le déplacement jusqu'au Qatar ce n'est pas pour une simple réunion de travail à quelques semaines de l'ouverture du mercato estival. Le propriétaire du PSG souhaite clairement placer Antero Henrique devant ses responsabilités en le menaçant d'un limogeage rapide s'il ne remplissait pas sa mission.

« D’après nos informations, il a été signifié à Antero Henrique qu’il ne survivrait pas en cas d’échec sur les joueurs ciblés par le club, à commencer par le fameux milieu de terrain au profil défensif attendu depuis 2017 (qui devrait être Allan). Le PSG recherche également un latéral droit et un défenseur central. Le nom de Matthijs De Ligt revient de plus en plus et aurait été donné comme objectif à Antero Henrique, lui qui en janvier avait échoué sur le dossier De Jong, devancé par les dirigeants du FC Barcelone. Enfin, à noter que le club de la capitale cherche toujours un joueur offensif (Neres, Pépé…) et ne ferme pas la porte au recrutement d’un gardien de but du top 5 européen (De Gea…) si l’occasion se présentait (...) Antero Henrique a donc une énorme pression sur les épaules pour ce mercato estival », précise le site spécialisé, qui affirme d'autre part que le retour de Leonardo au Paris Saint-Germain n'est pas une priorité pour l'instant. Et cela même si le Paris SG souhaite désigner un poste à responsabilités à un joueur légendaire et emblématique.