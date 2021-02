PSG : L’Emir du Qatar va sécher ses larmes avec Messi

Dans : PSG.

En France comme en Espagne, le duel entre le FC Barcelone et le Paris SG est symbolisé par la passe d’arme, faute de Neymar, entre Lionel Messi et Kylian Mbappé.

Forcément, les deux stars tenteront de peser sur une rencontre annoncée comme assez indécise, sachant que les deux clubs sont privés de quelques armes. Mais outre l’aspect sportif, c’est l’avenir des deux joueurs qui est également en jeu dans les prochains mois. Lionel Messi est en fin de contrat et se prépare certainement à partir libre du Barça, Kylian Mbappé a le choix entre prolonger et être vendu. Les deux pourraient bien en tout cas ne jamais jouer ensemble. C’est la révélation faite par Dominique Sévérac, le journaliste du Parisien étant persuadé que la seule possibilité de voir Messi au PSG est celle qui lui permettrait de compenser la vente du champion du monde tricolore.

« Si Mbappé part du PSG, Lionel Messi peut venir. C’est le plan de la direction parisienne. Son rêve même, partagé, voire initié à Doha, où les décisions stratégiques et financières se prennent quant au présent et à l’avenir du club de la capitale. Messi, seul lot de consolation capable de sécher les larmes d’un émir du Qatar qui ne veut pas se résoudre au départ du Français. Economiquement et stratégiquement, Paris ne peut se permettre d’agréger Messi à Mbappé et déjà Neymar, plus gros salaire du club, appelé à le rester quand il va prochainement rallonger son bail. La saison prochaine, ce sera donc Mbappé ou Messi, à condition évidemment que le génie argentin émette la volonté de rejoindre la Ligue 1 où il retrouverait son complice brésilien », explique ainsi le journaliste spécialisé dans le suivi du PSG. Un duo Messi-Neymar, uniquement en cas de départ de Mbappé, voilà qui donnera certainement des regrets aux supporters parisiens, qui rêvaient d’un incroyable trio en ligne d’attaque.