PSG : L'Emir du Qatar va rigoler, Neymar moins, avec cette offre !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Tandis que le climat semble se réchauffer entre le Paris Saint-Germain et Neymar, du côté du FC Barcelone on semble vouloir tout tenter pour convaincre l'Emir du Qatar de changer un peu sa position afin de céder la star brésilienne du PSG. En effet, tandis que du côté de Doha on veut toujours du cash, avec la possibilité d'inclure un ou des joueurs pour baisser un tout petit peu l'addition, le Barça devrait transmettre d'ici 48 heures une nouvelle offre à Leonardo et Nasser Al-Khelaifi. Selon Sport, qui en fait sa Une ce samedi, cette proposition risque de faire pouffer de rire au Qatar et même dans les bureaux du Paris Saint-Germain.

Car cette proposition serait de payer le transfert de Neymar en deux temps. A savoir en 2019 un peu de cash, mais pas vraiment les 100ME qui sont au minimum exigés, plus un joueur, tandis que dans un an le Paris Saint-Germain aurait cette fois le choix entre du cash ou un nouveau joueur. Reste que le FC Barcelone a un souci majeur, il doit envoyer au PSG un joueur sur lequel Ernesto Valverde ne compte pas, un joueur qui veut bien partir et évidemment un joueur dont Leonardo souhaite qu'il rejoigne le Paris SG. Autrement dit, cette offre risque de finir à la poubelle comme les précédentes.