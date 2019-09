PSG : L'Emir du Qatar refuse d'abandonner le Paris SG !

Dans : PSG, Ligue 1, Foot Mondial.

Le 6 mars dernier, Manchester United éliminait le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

La défaite de trop pour les Qataris, lesquels étaient envahis par une véritable lassitude, et songeaient réellement à faire leurs valises. Six mois plus tard, et alors que la Ligue des Champions sera de retour au Parc des Princes mercredi avec la réception du Real Madrid, l’Emir du Qatar s’est remis la tête à l’endroit. Et selon les informations du Parisien, il ne songe désormais absolument plus à se désengager du Paris Saint-Germain.

Preuve qu’il est plus que jamais focus sur le club français, il sera présent au Parc des Princes pour la réception du Real Madrid en compagnie de Florentino Pérez, un ami dans le monde du football. Au lendemain du match, le souverain du Qatar participera à un déjeuner de travail avec Emmanuel Macron, comme cela fût le cas le 7 juillet 2018. Les supporters du Paris Saint-Germain peuvent donc dormir sur leurs deux oreilles. Le départ du Qatar, ce n’est pas pour demain. Et c’est tant mieux pour le niveau d’une Ligue 1 plus attractive que jamais grâce aux stars du PSG…