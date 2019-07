PSG : L’échange Areola-Donnarumma validé, Milan revoit les montants

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

Depuis le retour de Leonardo, les plans du Paris Saint-Germain semblent plus clairs pour le poste de gardien.

Alors que l’entraîneur Thomas Tuchel hésitait encore en fin de saison, au moment d’annoncer la fin de l’alternance, le directeur sportif a visiblement choisi le futur numéro 1. A priori, il ne s’agira pas de Kevin Trapp, qui pourrait être transféré définitivement à l’Eintracht Francfort, ni d’Alphonse Areola (26 ans). En effet, le dirigeant brésilien voudrait attirer Gianluigi Donnarumma (20 ans) dans le cadre d’un échange avec l’international français.

Le média transalpin Sky Sport confirme la tendance et indique que le Milan AC valide l’idée d’un échange, mais pas la première offre du Paris Saint-Germain. En effet, le champion de France aurait proposé son portier en plus de 20 M€. Autrement dit, Areola serait estimé à 30 M€, et Donnarumma à 50 M€. De leur côté, les Rossoneri ne font pas les mêmes calculs, aussi bien pour le titi parisien que pour l’Italien. Les négociations vont donc se poursuivre.