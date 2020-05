PSG : L’ASSE et l’OL, la FFF veut échauffer Paris pour la C1

Dans : PSG.

Malgré l’arrêt de la saison de Ligue 1, la Fédération Française de Football tient à reporter les finales des coupes nationales en août, juste avant l’éventuelle reprise de la Ligue des Champions. Un avantage pour le Paris Saint-Germain ?

Noël Le Graët insiste. Alors que la Ligue de Football Professionnel a mis un terme à la saison de Ligue 1, le président de la Fédération Française de Football refuse d’abandonner les finales de la Coupe de France (PSG-ASSE) et de la Coupe de la Ligue (PSG-OL). Pour le dirigeant, qui tient à éviter un vide dans le palmarès de ces compétitions, l’idéal serait de reporter ces deux rencontres à début août. Soit juste avant l’éventuelle reprise de la Ligue des Champions. Ainsi, le patron du foot français estime que les Parisiens seront mieux préparés avant de disputer leur quart de finale.

« La finale de la Coupe de France début août ? Pour le PSG, ce serait un bon match de préparation à la Ligue des Champions, qui doit reprendre autour du 10 août, si le calendrier est maintenu, a proposé Le Graët dans L’Equipe. La finale de la Coupe de la Ligue peut aussi être organisée entre les deux. Celle-là aussi est importante pour mon ami Jean-Michel Aulas. On pourrait ainsi avoir la finale de la Coupe de France, ensuite celle de la Coupe de la Ligue, puis le redémarrage de la Ligue des Champions. Je vais voir ça mercredi. Je serai à Paris et je vais discuter aussi avec le Stade de France afin que cela ne nous coûte pas une fortune. » Reste à savoir si les Parisiens seront emballés à l’idée de disputer deux finales en quelques jours, qui plus est après des mois d’arrêt.