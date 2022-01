PSG : L'Argentine laisse Lionel Messi à Paris

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le sélectionneur argentin a décidé de ne pas convoquer Lionel Messi pour les deux matchs que son équipe doit jouer dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2022.

Lionel Scaloni, le sélectionneur de l’Argentine, n’a pas voulu faire prendre des risques inutiles à Lionel Messi, lequel s’est doucement remis d’un covid qu’il avait ramené de ses vacances au pays durant les fêtes de fin d’année. Considérant que les deux rencontres que l’Argentine jouera le 28 janvier contre le Chili et le 2 février contre la Colombie n’ont plus réellement une grosse importance puisque l’Albiceleste est d’ores et déjà qualifiée pour le Mondial au Qatar, Scaloni a décidé que sa star pouvait rester à Paris plutôt que de s’infliger un aller-retour vers l’Argentine alors qu’il a encore besoin de récupérer. Pour le PSG il s’agit d’une très bonne nouvelle dans la perspective du double affrontement face au Real Madrid, et cela même si Mauricio Pochettino verra partir Angel Di Maria et Leandro Paredes, retenus, eux, pour ces deux rencontres.