PSG : L'arbitre de PSG-Rennes avoue, il a fait deux énormes erreurs !

Karim Abed a mis en furie le camp parisien comme on l'a vu dans une séquence filmée par Canal+ dans le couloir du Parc des Princes. Dans cette vidéo, on voit et entend Thomas Tuchel, Antero Henrique et Edinson Cavani furieux, mais très polis, avec l'arbitre suite à son incroyable décision de ne pas expulser Mbaye Niang après son tacle très musclé sur Thilo Kehrer. Du côté de Paris, on reproche à la fois à Karim Abed de ne pas avoir vu la faute en temps réel, et de ne pas avoir réagi non plus après le visionnage de la VAR alors que le faute était aussi énorme qu'évidente.

Mais la nuit a visiblement porté conseil à l'arbitre de PSG-Rennes, qui admet tout de même avoir totalement bugué durant cette séquence totalement incroyable. « J’ai manqué de lucidité et de recul à chaud et j’aurai dû exclure le joueur rennais. Même si on travaille pour éviter une erreur, elle peut exister. Heureusement Thilo Kehrer n’est pas sorti blessé (...) J’ai fait deux erreurs. Tout d'abord sur ma première décision en ne donnant qu'un avertissement, puis une seconde fois en visionnant les images », a avoué, à l’Agence France Presse, Karim Abed, qui n'explique toutefois pas comment après avoir vu les images de la VAR il a commis ce qu'il appelle une erreur.