PSG : L’arbitre de Nice-Paris regrette son erreur XXL !

Vendredi soir, le Paris Saint-Germain n’a pas tremblé pour s’imposer sur la pelouse de l’OGC Nice (1-4). Néanmoins, les hommes de Thomas Tuchel n’ont pas été poussés dans leurs ultimes retranchements puisque Wylan Cyprien a très sévèrement été exclu à 20 minutes de la fin, alors que le PSG n’avait à ce moment-là qu’un seul but d’avance. Après la rencontre, Patrick Vieira et la majorité des observateurs s’étaient offusqués de l’expulsion de l’ancien Lensois, qui s’est vu infliger un second carton jaune très sévère.

Visiblement, François Letexier lui-même s’est rendu compte de son erreur. En effet, RMC affirme quatre jours après la rencontre que l’arbitre de la rencontre regrette d’avoir exclu Cyprien. Il a d’ailleurs inscrit dans son rapport d’après-match que le carton jaune était sans doute immérité, car le milieu de l’OGC Nice avait protesté mais n’avait à aucun moment insulté l’arbitre de la rencontre. Si cela n'enlève en rien la frustration des Niçois, qui pouvaient encore revenir dans le match face au PSG à 11 contre 11, le rapport de François Letexier devrait éviter à Wylan Cyprien une trop grosse sanction. Une bonne nouvelle pour les Aiglons, qui vont enchaîner deux déplacements à Strasbourg puis au Mans en Coupe de la Ligue avant de recevoir Reims et Bordeaux.