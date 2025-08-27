PSG ‍: L'Arabie Saoudite règle le cas Donnarumma

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est concentré pour réaliser des départs sur le marché des transferts. Gianluigi Donnarumma n'est toujours pas parti et la situation commence à inquiéter dans la capitale.

Le Paris Saint-Germain est en mission dégraissage. Le club de la capitale veut se débarrasser de tous ses indésirables. Et les champions d'Europe ont des raisons de s'inquiéter dans certains gros dossiers. Randal Kolo Muani et Gianluigi Donnarumma n'ont toujours pas trouvé preneur. La situation pourrait néanmoins se débloquer pour les deux hommes en fin de marché des transferts. Le buteur français est toujours courtisé par la Juve et Donnarumma par Manchester City. Concernant l'Italien, les Skyblues sont aussi bloqués avec Ederson. Le Brésilien veut rejoindre Galatasaray mais la formation turque est bien loin du compte pour convaincre City de lâcher son gardien de but.

Donnarumma à City, le dossier débloqué par l'Arabie saoudite ?

Compte tenu de la situation, les dossiers Ederson et Donnarumma sont bloqués. Mais heureusement pour City et Paris, l'Arabie Saoudite existe. Et un club en particulier ne serait pas contre l'idée de récupérer Ederson, à savoir Al-Nassr. Selon les informations de ESPN Brésil, Jorge Jesus veut toujours remplacer Bento. Le Portugais voudrait saisir l'opportunité de signer le gardien de but de Manchester City. Son club n'aurait pas de mal à s'aligner sur le montant désiré par les Anglais, à savoir 25 millions d'euros. Une fois que l'international auriverde sera parti, alors les pensionnaires de l'Etihad Stadium pourront finaliser la venue de Gianluigi Donnarumma. De quoi faire les affaires de tout le monde si l'Arabie Saoudite parvenait à convaincre Ederson de rejoindre la Saudi Pro League. Par le passé déjà, le pays du Golfe était dans le coup pour signer le Citizen. Le timing semble désormais idoine.