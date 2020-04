PSG : L’Arabie Saoudite provoque le Qatar avec Cavani

Dans : PSG.

En passe d’être vendu par Mike Ashley à un fonds public d’Arabie Saoudite, Newcastle souhaite frapper fort lors du prochain mercato. Et envisage de piocher au PSG…

En investissant massivement dans le football, l’Arabie Saoudite veut bien évidemment défier ses rivaux géopolitiques que sont le Qatar (PSG) et Abu Dhabi (Manchester City). En ce sens, la dernière information sur le mercato de Newcastle risque de mettre Nasser Al-Khelaïfi en furie. Et pour cause, la nouvelle direction des Magpies, qui a l’intention de frapper fort dès son premier mercato estival, souhaiterait enrôler Edinson Cavani dans le cas où l’Uruguayen ne prolongerait pas en faveur du Paris Saint-Germain comme cela est indiqué depuis quelques jours, rapporte Foot Mercato. Séduit par les talents de buteurs du Matador mais également par son état d’esprit irréprochable, Newcastle aimerait faire de l’ancien Napolitain la figure de proue de son projet en lui offrant un contrat en or avec un salaire au moins équivalent si ce n’est supérieur à celui qu’il perçoit actuellement au PSG. Si cette information se confirme, nul doute que le Qatar verra cet intérêt comme une énorme provocation en provenance de l’Arabie Saoudite.

Mais que le PSG se rassure, Newcastle ne souhaite pas uniquement piocher au sein de l’effectif francilien. Effectivement, le média rapporte par ailleurs que pour renforcer son attaque, le nouveau riche de la Premier League envisage de casser sa tirelire pour recruter un certain Nabil Fekir en provenance du Bétis Séville. Tout fraichement recruté par le club andalou à Lyon en échange de 20 ME, l’international français pourrait faire l’objet d’une offre avoisinant les 50 ME de la part de Newcastle. Sans aucun doute, le Bétis ne retiendra pas l’ancien capitaine des Gones, si jamais cette offre devenait concrète. Par ailleurs, Newcastle a également la volonté de recruter en défense et dans cette optique, le très courtisé Kalidou Koulibaly (Naples) fait office de priorité. Une nouvelle information que le PSG appréciera très moyennement puisque le champion de France en titre a également des vues sur le Sénégalais afin de combler un potentiel départ de Thiago Silva, dont la prolongation est pour l’instant incertaine. On l’a bien compris, les nouveaux propriétaires de Newcastle ne sont pas là pour rigoler. Et cela ne va pas plaire à tout le monde…