PSG : L'Arabie Saoudite humilie la France

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG veut reporter son futur 16e de finale de coupe de France pour aller jouer un match amical en Arabie saoudite. Une décision qui ulcère les amoureux de la coupe de France, mais pas Jacques Vendroux. Le journaliste approuve une décision pragmatique économiquement.

Surarmé pour le football français, le PSG arrive souvent en grand favori pour ses matchs sur le territoire français. C'est encore plus vrai en coupe de France où le PSG a presque match gagné contre une équipe de division inférieure et, ce avant même le coup d'envoi. Mais, match facile ne veut pas dire match inutile. Car, c'est ce que les Parisiens semblent penser avant de négocier le 1/16e de finale de coupe de France prévu pour le week-end des 21 et 22 janvier prochains. Avant même de rencontrer Châteauroux, ils prévoyaient de reporter leur future échéance en coupe.

Trop d'argent en jeu, la FFF doit céder devant le PSG

En effet, le club parisien est convié à un match amical en Arabie saoudite face à une équipe des meilleurs joueurs d'Al Nassr et Al Hilal. Cela veut dire un affrontement quasi assuré entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Mais, cette réunion de stars mondiales ne fait pas le bonheur des observateurs attachés à la coupe de France et à l'équité entre les différents clubs français. La Fédération Française de Football doit refuser la demande du PSG pour eux. Seule une voix se distingue, celle de Jacques Vendroux. Cet amoureux de la coupe donne curieusement raison au PSG et s'en explique.

Paris demande le report d'un éventuel 16e de finale : Le PSG a-t-il tout les droits ?



@JacquesVendroux : "Je ne suis pas choqué ou bouleversé. C'est commercial, il faut le comprendre. La fédération ne pourra pas refuser. Ils auront gain de cause"

« Je ne suis pas du tout choqué et bouleversé par ce match amical en Arabie saoudite. Je suis plutôt choqué que le PSG aille à Châteauroux en avion, il y en a pour 35 minutes ! Maintenant, c’est une affaire commerciale donc à partir du moment où on accepte le film, il faut l’accepter jusqu’au bout. On sort d’une coupe du monde extraordinairement bien organisée au Qatar. Le PSG est sollicité par l’Arabie saoudite qui vient d’acheter à un prix démentiel Ronaldo. Il veut monter un évènement planétaire et quelle est l’équipe la plus spectaculaire, le PSG. C’est le week-end du 21-22 janvier. Ils demandent à la Fédération qui évidemment ne pourra pas refuser, ils iront sans problème. Le tour de coupe de France aura lieu le mercredi suivant. C’est pas un match de plus, de prestige, qui va bouleverser l’ordre du championnat », a t-il développé sur Europe 1. Un avis cynique qui risque d'être entendu par les instances alors que la LFP avait déjà donné raison au PSG en 2019. Le match de Ligue 1 contre Montpellier avait été reporté au profit d'un stage du club au Qatar.