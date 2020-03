PSG : L’anniversaire de la soeur de Neymar, Pierre Ménès a vu le coup venir

Dans : PSG.

Le problème physique rencontré par Neymar face à Lyon a réveillé de vives inquiétudes au PSG, et Pierre Ménès en a profité pour reprendre de volée les médisants.

Thomas Tuchel, Nasser Al-Khelaïfi et tous les supporters du PSG ont quand même eu un sacré moment de frayeur ce mercredi soir lors du match à Lyon. Après une accélération terrible le long de la ligne de touche puis un centre parfait du gauche pour Cavani, Neymar est revenu en boitillant, se montrant incapable de courir pendant quelques minutes, avant de tenir difficilement jusqu’à la pause. Un nouveau souci au pied ou à la cheville, et une nouvelle indisponibilité au pire des moments ? La blessure tant redoutée a certainement traversé les esprits de tous les observateurs, et Pierre Ménès en fait inévitablement partie.



« Une mi-temps atteinte avec un Neymar boitillant et grimaçant. Ceux qui aiment le PSG voyaient déjà la tuile arriver avec un match retour face à Dortmund sans son stratège brésilien - et peut-être à huis-clos. Les plus médisants, eux, le voyaient déjà aller fêter l’anniversaire de sa soeur au carnaval de Rio. Mais le Brésilien est finalement revenu, un peu poussivement », a expliqué le consultant de Canal+ sur son blog. Les remarques acerbes ont en effet fleuri sur les réseaux sociaux, mais Neymar a terminé le match en bonne forme, et déjà beaucoup plus affuté en vue du match retour face à Dortmund, qu’il ne l’était avant le match aller.