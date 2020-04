PSG : L’agent de Zidane fait des miracles à Paris

Dans : PSG.

C’est l’un des rares dossiers chauds du moment au Paris Saint-Germain, il concerne Kais Ruiz-Atil, dont le changement d'agent pourrait être déterminant.

Pour le moment, le club de la capitale est dans le flou en ce qui concerne sa fin de saison, en France comme en Europe, avec les dernières décisions prises par le gouvernement français. Mais en ce qui concerne le marché des transferts, Leonardo travaille sur de nombreuses pistes, des prolongations chez certains cadres comme Edinson Cavani et Thiago Silva, mais aussi le dossier toujours épineux des jeunes joueurs. Ces derniers temps, le nom de Kais Ruiz-Atil est beaucoup revenu. Il faut dire que le jeune milieu de terrain, arrivé en provenance du FC Barcelone après avoir été formé à l’OL, possède une trajectoire peu banale. Mais ces derniers temps, le milieu de 17 ans n’a pas forcément donné satisfaction à ses dirigeants, qui pourraient le laisser partir à un an de la fin de son contrat. Chelsea était sur les rangs, tout comme l’OM encore tout récemment. Mais Ruiz-Atil a décidé tout récemment de changer d’agent, et visiblement, cela bouleverse les choses.

Alain Migliaccio, qui représente également Zinedine Zidane depuis des années, a immédiatement été écouté par le PSG, avec une offre ferme à la clé affirme RMC. Le Paris SG lui propose ainsi un contrat de cinq ans, avec toutefois quelques ajustements si jamais le jeune joueur ne parvenait pas à répondre aux attentes de ses dirigeants sur le plan sportif. De quoi faire changer d’avis le milieu de terrain, qui aimerait s’entrainer avec l’équipe première plus régulièrement ? Ce serait la dernière tendance, même si cette marque de confiance avec un gros bémol de la part du PSG a forcément de quoi faire douter Ruiz-Atil.