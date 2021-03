PSG : L'accueil ultra-chaud des Ultras avant Paris-Lille

Dans : PSG.

Des supporters du PSG se sont regroupés ce mercredi afin d'accueillir leur équipe avant la rencontre face au LOSC en Coupe de France. Et c'était chaud.

A l'initiative du Collectif Ultras Paris, plusieurs dizaines de fans du Paris Saint-Germain ont fait le déplacement jusqu'aux abords du Parc des Princes pour soutenir leurs joueurs, qui arrivaient en bus au stade avant la rencontre face à Lille. Il s'agissait d'apporter un chaleureux soutien avant deux matchs très attendus contre le LOSC et dimanche à Lyon. Compte tenu des mesures de confinement qui se profilent du côté de la capitale, il s'agissait du dernier mouvement possible avant pas mal de temps, et peut-être même le quart de finale de la Ligue des champions du PSG.