PSG : Kylian Mbappé va fermer des bouches

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Moins performant depuis quelques rencontres, Kylian Mbappé traverse une période plus compliquée. L’attaquant français n’est plus décisif avec le Paris Saint-Germain. Une réelle inquiétude pour la fin de saison du Parisien ?

Voilà ce qui arrive lorsqu’un joueur met la barre aussi haut. Muet depuis trois matchs en Ligue 1, Kylian Mbappé commence déjà à inquiéter les observateurs. Il faut dire que l’attaquant du Paris Saint-Germain, au-delà de ses statistiques, a montré des signes peu encourageants. L’international français perd beaucoup plus de duels et n’a visiblement plus les jambes pour faire la différence. Certains y voient les conséquences d’une certaine lassitude après une nouvelle saison décevante sur le plan collectif.

🤔 Mbappé est-il en train de lâcher ?



🔴🔵 Denis Charvet : "Ce n'est que transitoire, il va repartir plein badin car c'est un grand champion." #RMClive pic.twitter.com/m9gMHciezk — Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 11, 2023

Mais de son côté, le consultant Denis Charvet se montre rassurant et annonce le retour en forme de Kylian Mbappé pour la fin de la saison. « Je pense que c'est une période, c'est une transition, a commenté le chroniqueur de RMC. Il a trop joué. Tu vois ses matchs, il manque de fraîcheur tout simplement, ce n’est pas le mental parce qu’il l’a tout le temps. Il n’a pas le gaz, il n’a pas l'explosivité donc tu es en plein doute, tu as moins de confiance mais ce n’est que transitoire. Je pense qu’il va repartir plein badin. C’est un vrai champion, un mec hors normes. »

Un simple problème physique ?

« C'est vrai qu’aujourd'hui on doute un peu parce qu’on n'a pas l'habitude de le voir jouer à ce niveau, a expliqué l’ancien rugbyman. Il fait souvent la différence. Même à Nice, le PSG gagne (0-2), il ne fait pas la différence, il rate une très grosse occasion mais bon tu sens qu'il piétine physiquement. Donc il a besoin de faire du frais et ça va repartir. Il n’est pas du tout en train de lâcher. » Diminué par une douleur à la hanche, Kylian Mbappé devrait être en mesure de disputer le choc face au Racing Club de Lens samedi soir.