PSG : Kylian Mbappé tousse, Paris tremble !

Dans : PSG.

Outre le huis-clos, le PSG pourrait devoir se passer de Kylian Mbappé contre Dortmund, puisque l'attaquant français est malade et ne s'est pas entraîné ce lundi.

Le sort semble s’acharner sur le PSG puisque quelques minutes après l’annonce par la Préfecture de Police du déroulement à huis-clos du match de Ligue des champions face à Dortmund, on a appris que Kylian Mbappé avait manqué la séance d’entraînement de ce lundi. Selon Le Parisien, le champion du monde français du Paris Saint-Germain tousse et souffre de la gorge. A priori, du côté du club de la capitale on veut rester optimiste concernant la participation de Kylian Mbappé au match retour contre Dortmund. Mais le quotidien francilien est lui un peu plus inquiet sur l’état de forme de Mbappé, même si aucun lien n'a été fait avec l'épidémie de coronavirus.

« S'il est possible qu'il soit rétabli dans deux jours, en revanche, il est fortement envisageable qu'il ne soit pas en pleine possession de ses moyens, ce qui pourrait le contraindre à s'asseoir sur le banc de touche », explique Dominique Sévérac. L’absence d’un Kylian Mbappé serait évidemment un énorme coup dur de plus pour le Paris Saint-Germain qui doit impérativement s’imposer contre Dortmund pour espérer continuer sa route en Ligue des champions. Et sans l'attaquant tricolore, il est évident que le PSG sera moins bien armé qu'avec. Quand ça veut pas, ça veut pas.