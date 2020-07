PSG : Kylian Mbappé sur la jaquette de FIFA21

EA France a dévoilé ce mercredi la jaquette de FIFA21 et comme attendu c'est bien Kylian Mbappé qui aura la vedette.

Attendu par des centaines de milliers de joueurs, FIFA21 sera illustré sur sa jaquette par des photos Kylian Mbappé, quelle que soit l'édition ou la console utilisée. Dans la foulée de l'annonce par EA France de cette consécration, l'attaquant du PSG et de l'équipe de France s'est réjoui d'avoir été choisi par les éditeurs de cette simulation de football mondialement célèbre.

Cover Star ⭐️

Can’t wait to play this!

Proud to be the #FIFA21 cover star

Dream come true. @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/RGpStusWwH