PSG : Kylian Mbappé humilié par un secret très mal caché ?

Par Claude Dautel

Le 17 octobre prochain, on connaîtra le nom du Ballon d'Or 2022, pour lequel Karim Benzema est le grandissime favori. En Espagne, on affirme que Kylian Mbappé va pleurer ce soir-là, car il est loin dans le classement.

Même s’il est dans l’intérêt des organisateurs de faire croire que rien n’est joué, il est évident que si Karim Benzema ne gagne pas le Ballon d’Or cette année, on voit mal comment l’attaquant français du Real Madrid pourra le remporter un jour. A un peu moins de deux semaines de l’annonce officielle des résultats, KB9 devrait être rapidement informé de ce sacre, le média organisateur, France Football, ayant besoin de réaliser l’interview et les photos avant la cérémonie organisée à Paris. Si l’ouragan Karim Benzema s’apprête à déferler sur le monde du football, le classement final donne lieu à bien des rumeurs et des bobards. Sur les réseaux sociaux, différents documents censés révéler la totalité de cette course au Ballon d’Or circulent, dont certains avec d’énormes fautes. Mais du côté du Mundo Deportivo, on pense avoir le bon classement et on salive d’avance à la réaction de Kylian Mbappé lorsqu’il apprendra le choix des votants.

Ballon d'Or 2022 ? Mauvaise nouvelle pour Mbappé

Journaliste argentin aux 200.000 followers, Valentin Torres Erwerle a mis en ligne une photo d’un document censé être le classement du Ballon d’Or 2022. Bien évidemment, du côté des organisateurs, on dit et répète que toutes ces fuites sont fausses et qu’à ce jour personne ne peut prétendre avoir accès à une telle information. Mais selon ce document, Karim Benzema sera Ballon d’Or avec 521 points devant Sadio Mané, le joueur sénégalais désormais au Bayern Munich ayant 298 points, tandis que Vinicius Jr complète le podium avec 190 points. Pour trouver trace de Kylian Mbappé, il faut descendre à la sixième place, le joueur de l’équipe de France et du PSG n’ayant « que » 94 points. De quoi faire jubiler la presse espagnole, toujours en mode revancharde.

Car même si le numéro 7 du Paris Saint-Germain a récemment reconnu qu’il était logique que Karim Benzema soit Ballon d’Or cette année, Mundo Deportivo rappelle que, dans le New York Times, Kylian Mbappé se voyait dans le Top 3 : « Le podium ? Je dirais Karim Benzema, moi et Sadio Mané ». Et forcément, cette sixième position supposée ne colle pas avec le rêve du Champion du monde français, ce dont se délecte le média sportif, qui rappelle que Kylian Mbappé a refusé de rejoindre le Real Madrid, préférant prolonger au Paris Saint-Germain afin de gagner des titres. Un choix qui ne s'avère pas gagnant cette année, même s'il faut rappeler que l'attaquant tricolore du PSG n'a que 23 ans. Car même si tout le monde s'emballe pour Erling Haaland, il faut rappeler que le prodige norvégien de Manchester City a un problème, et de taille, la Norvège regardera le Mondial qatari à la télévision à la différence de Kylian Mbappé.