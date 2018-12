PSG : Kylian Mbappé et ses stats font bondir Ambre Godillon

Dans : PSG, Ligue 1.

Kylian Mbappé a dignement fêté son 20e anniversaire en marquant le seul but de la victoire du Paris Saint-Germain contre Nantes, ce samedi soir au Parc des Princes. Un but d’opportuniste qui démontre que l’attaquant français sait aussi être là au bon moment, quand son équipe n’est pas forcément à son meilleur niveau. Et cette réussite continue d’impressionner notamment avec les chiffres, surtout ceux de cette saison.

Comme le met en avant Ambre Godillon, Kylian Mbappé a pris part, en marquant ou en faisant la passe décisive, à 26 buts sur les 19 matchs qu’il a disputés avec le PSG cette saison. Avec cette moyenne ahurissante d’une action décisive toutes les 56 minutes, le champion du monde tricolore prouve que le PSG peut en permanence compter sur lui pour le tirer vers le haut cette saison. Une des explications au cavalier seul du club de la capitale en Ligue 1.