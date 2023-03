PSG : Kylian Mbappé dragué ouvertement, le Qatar enrage

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Lors du prochain mercato, Kylian Mbappé va devoir prendre une grande décision au sujet de son avenir au PSG.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé sera à un tournant de sa carrière lors du prochain mercato. Du haut de ses 24 ans et alors que le projet du PSG semble dangereusement stagner, l’international français pourrait avoir des envies d’ailleurs. A un an de la fin de son contrat, il peut demander son transfert afin de rapporter une somme conséquente à son club de cœur, plutôt que de partir libre un an plus tard. En toute logique, la situation de Kylian Mbappé fait beaucoup parler à travers l’Europe du football et plus particulièrement en Espagne, où les faits et gestes du buteur du PSG sont scrutés avec la plus grande attention. Il faut dire que le Real Madrid a toujours un œil avisé sur le champion du monde 2018 et rêve plus que jamais de le recruter.

Javier Tebas lance un énorme appel du pied à Mbappé

Président de la Liga espagnole, Javier Tebas rêve lui aussi de voir arriver un joueur tel que Kylian Mbappé dans le championnat espagnol dans les prochains mois. Au micro de Movistar, Javier Tebas a confirmé sa volonté de voir Kylian Mbappé atterrir dans en Liga tout en confiant que seul le Real Madrid avait les moyens financiers d’attirer un tel joueur alors que le FC Barcelone est en proie à de gros soucis économiques et judiciaires. « Le seul club de Liga qui peut recruter Mbappé est le Real Madrid. Et j’aimerais qu’il joue en Liga » a lancé Javier Tebas, dont les propos risquent de faire hurler les dirigeants qataris du Paris Saint-Germain, lesquels ont fait depuis plusieurs années maintenant de Javier Tebas l’un de leurs principaux ennemis dans la mesure où le président de la Liga espagnole est totalement opposé aux clubs-Etats tels que le PSG ou encore Manchester City.

Mbappé favorable à un départ du PSG cet été ?

Du côté de la presse espagnole, on s’engouffre logiquement dans la brèche créée par Javier Tebas. C’est ainsi que selon les informations livrées par OK Diario, Kylian Mbappé n’a aucunement l’intention d’activer sa clause qui lui permettrait de prolonger quand il le souhaite jusqu’en juin 2025. Au contraire, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain serait plutôt favorable à un départ dès l’été prochain et un départ au Real Madrid ne laissera pas insensible le natif de Paris. Reste que pour l’heure, les dirigeants qataris du Paris Saint-Germain ne sont pas du tout enclins à laisser partir Kylian Mbappé, quitte à prendre le risque de le voir partir pour zéro en juin 2024. En interne, Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar sont prêts à prendre ce pari énorme avec l’espoir de convaincre Kylian Mbappé de prolonger durant la saison 2023-2024. Un jeu dangereux car le PSG pourrait s’asseoir sur plus de 200 millions d’euros, la somme d’un possible transfert cet été si le champion de France se résout à vendre son joyau. Mais la réussite de l'été 2021, quand le kid de Bondy avait finalement snobé le Real Madrid pour continuer à Paris, est dans toutes les mémoires encore.