PSG : Kylian Mbappé de retour contre Lyon ? Paris discute

Dans : PSG, Ligue 1, OL.

Eloigné des terrains depuis sa blessure musculaire fin août, Kylian Mbappé pourrait faire son retour à la compétition dès dimanche prochain à l'occasion du très attendu déplacement que le Paris Saint-Germain effectuera au Groupama Stadium pour y affronter l'Olympique Lyonnais. Bête noire du PSG dans son antre de Décines, l'OL pourrait avoir à faire à l'attaquant champion du monde, le sujet faisant l'objet d'une réflexion au sein du club de la capitale. Même si tout le monde est d'accord qu'il est inutile de prendre des risques excessifs pour faire revenir d'urgence Kylian Mbappé, Le Parisien affirme ce mercredi soir que tout se décidera samedi lors de l'ultime entraînement des joueurs de Thomas Tuchel au Camp des Loges.

La tendance est pour l'instant à la prudence, et donc à un retour reporté encore de quelques jours, mais l'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain veut quand même tenter le coup au cas où il pourrait compter sur Kylian Mbappé pour ce match très important en Ligue 1. Du côté de l'Olympique Lyonnais, on va donc suivre attentivement l'ultime séance de travail du PSG, car forcément avoir sur a route un Paris avec Mbappé ou un Paris sans Mbappé, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et ce n'est pas Anthony Lopes, qui avait pris un quadruplé de l'attaquant parisien lors du match PSG-OL en octobre 2018 qui dira le contraire.