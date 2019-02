PSG : Kylian Mbappé, champion du monde de l'augmentation de salaire

Dans : PSG, Ligue 1.

Jeune joueur le plus cher du monde, champion du monde, double champion de France, meilleur buteur de Ligue 1, Kylian Mbappé n’en finit plus d’éblouir la planète football à seulement 20 ans.

Le PSG avait, le même été que Neymar, mis le paquet pour faire venir l’attaquant français, et ne le regrette pas une seconde. Le Français avait alors signé un contrat longue durée qui faisait de lui directement l'une des stars du club de la capitale. Et bien selon les révélations du journal L’Equipe, cela se confirme au niveau de la rémunération et Kylian Mbappé est devenu, derrière Neymar, le deuxième joueur le mieux payé du PSG. Tout cela grâce à une clause dans son contrat qui prévoit une augmentation de son salaire de 10 % à chaque année supplémentaire passée dans le club.

Et comme l’ancien monégasque n’a pas été transféré l’été dernier, il a vu son mensuel brut passer de 1,55 ME à 1,73 ME. De quoi doubler Edinson Cavani, mais pas se rapprocher de Neymar, intouchable avec ses 3,06 ME brut par mois. Il faudra pour cela signer une prolongation de contrat pour atteindre ce niveau, les 10 % d’augmentation annuel ne pourront pas faire l’affaire. Un deal dont personne ne se plaindra, ni le joueur qui est déjà de très loin le mieux payé de sa génération, ni Paris qui profite de la réussite sportive et médiatique d’un prodige de 20 ans qui a mis le monde à ses pieds en Russie l’été dernier.