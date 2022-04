PSG : Kylian Mbappé, ces échos font frissonner

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

PSG ou Real Madrid ? Real Madrid ou PSG ? Entre les deux clubs, le cœur de Kylian Mbappé balance. En attendant de savoir ce qu'il décidera officiellement, certains bruits ont tendance à inquiéter le club de Liga.

Et si Kylian Mbappé dévoilait ce mercredi ses intentions sur son avenir au cas où le Paris Saint-Germain décrochait le titre de champion de France à Angers ? Impossible de répondre avec certitude à cette question, l’attaquant de 23 ans étant le seul à savoir où et quand il fera l’annonce attendue non seulement par les supporters parisiens, mais bien évidemment aussi par ceux de Madrid. Pendant longtemps, le leader du championnat d’Espagne paraissait avoir un énorme avantage, et l’élimination du PSG à Santiago-Bernabeu a augmenté cet optimisme madrilène.

Cependant, la petite musique d’un énorme renversement de situation continue à circuler, Paris ayant visiblement repris confiance dans une possible prolongation de celui qui empile les buts et les passes décisives. Pour l’instant, Nasser Al-Khelaifi n’a pas eu de réponse à sa dernière offre, mais la tendance est désormais un peu plus positive du côté du Parc des Princes, ce qui est arrivé aux oreilles des médias proches du Real Madrid. Et Philippe Goguet, fondateur du média spécialisé CulturePSG, qui n’est pas du genre à balancer des infos pour faire du buzz, a fait une petite confidence sur le dossier Kylian Mbappé lors d’un podcast.

Mbappé et le PSG, les échos vont dans le bon sens

Dans l’émission consacrée à PSG-OM, le spécialiste du Paris Saint-Germain a fait été des derniers bruits dans le dossier Kylian Mbappé. « Du côté du PSG il y a toujours les mêmes échos et ils sont un peu positifs. Mais attention quand même, la presse madrilène, qui était très très très affirmative il y a quelques semaines, l’est quand même de moins en moins. Et je pense que ces médias, forcément alimentés par Florentino Perez et sa cour, se rendent compte que Florentino a beaucoup parlé, et que finalement l’accord n’est pas bouclé. Et que cette histoire qui est sortie en équipe de France sur les droits à l’image de Kylian Mbappé, en cherchant un peu ils se sont rendu compte que c’était peut-être un vrai gros souci. Donc, je pense que Mbappé est peut-être moins parti que l’on imagine. Mais c’est lui qui a les clés de son avenir et c’est tant mieux », a expliqué Philippe Goguet, qui se garde bien d’annoncer que Kylian Mbappé va signer un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain, mais voit tout de même quelques signes positifs.

Il est vrai que depuis quelques jours, AS et Marca ne parlent plus du dossier Kylian, et même l'invention d'El Chiringuito concernant une vente du PSG par le Qatar après le Mondial n'a pas eu l'effet escompté. Maintenant que l'on sait qu'Erling Haaland rejoindra Manchester City la saison prochaine, alors que le buteur norvégien de Dortmund était annoncé comme le favori pour remplacer Kylian Mbappé à Paris, certains s'inquiètent à Madrid. Bien évidemment, la forme éblouissante de Karim Benzema compense tout cela, mais le dossier Mbappé est tellement important que la Casa Blanca vivrait comme un énorme échec le fait que le joueur français refuse une deuxième fois, après 20217, de signer au Real.