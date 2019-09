PSG : Kylian Mbappé au Real Madrid cet hiver, il l'annonce

Dans : PSG, Liga, Mercato, Foot Europeen.

Les gros transferts en cours de saison sont désormais possibles, la possibilité de changer de maillot n’empêchant plus de continuer à disputer la Ligue des Champions. Une règle qui ouvre la porte à d’autres folies au mois de janvier, auparavant considéré comme un marché plutôt calme, et destiné aux ajustements. Malgré cette nouvelle permission, les mouvements majeurs sont encore rares à cette période de l’année, qui se situe tout de même au cœur de la saison. Cela n’empêche toutefois pas Christian Karembeu d’annoncer qu’il est tout à fait possible de voir Kylian Mbappé débarquer au Real Madrid au début de l’année prochaine. Ce serait un énorme coup réalisé par la Maison Blanche, mais le champion du monde 1998 a l’air d’y croire.

« Mbappé au Real ? Je ne sais pas si le Real Madrid signera Mbappé, il faut poser cette question au président. Oui, moi je le vois avec le maillot blanc. Si nous parlons de talent pur, tout le monde peut venir ici. Le Real a déjà fait beaucoup d'efforts pour recruter Eden Hazard mais on ne sait pas ce qui peut se passer. Tout est possible, même de le voir venir cet hiver », a livré sur ABC l’ancien milieu du Real Madrid à l'occasion World Football Summit qui a eu lieu à Madrid. Une confidence qui devrait rester lettre morte, à moins que le club merengue ne fasse cet énorme cadeau imprévu à Zidane au mois de janvier.