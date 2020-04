PSG : Kylian Mbappé au Real, l'OM n'attend que ça

Dans : PSG.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé ne quittera pas la capitale lors du prochain mercato.

Dans un an, tout sera en revanche possible si d’ici là, l’international français n’a pas prolongé son contrat en faveur du Paris Saint-Germain. Car ce n’est plus un secret pour personne, le Real Madrid a fait du natif de Paris sa priorité absolue en attaque. Mais, désireux de conserver de très bonnes relations avec Nasser Al-Khelaïfi, le président madrilène Florentino Pérez ne souhaite pas attaquer frontalement le PSG. Ainsi, sa stratégie est d’attendre l’été prochain pour recruter Kylian Mbappé en misant sur l’envie du joueur de rejoindre la capitale espagnole. Evidemment, un départ de l’ancien Monégasque serait un gros coup dur pour le PSG… mais ferait le bonheur de l’OM selon Alvaro Gonzalez, interrogé à ce sujet par le média espagnol Tiempo de Juego.

« Dans les médias, l’OM et le PSG sont en France l’équivalent du Real Madrid et de Barcelone en Espagne. C’est vrai qu’en France, on parle toujours de Kylian Mbappé au Real Madrid. S’ils le prennent, tant mieux pour nous (rires) » a indiqué Alvaro Gonzalez, qui n’est évidemment pas sans savoir que l’attaquant de l’Equipe de France fait très régulièrement des misères à l’OM lors des Classicos entre les deux équipes. Par ailleurs, Alvaro Gonzalez a profité de l’occasion pour faire un point sur l’arrêt de la Ligue 1 et sur le confinement. « Nous nous entraînons par appel vidéo avec les préparateurs physiques. Je pense que d’ici une semaine, nous saurons si nous auront l’autorisation de revenir à l’entraînement. Nous sommes deuxièmes, donc potentiellement qualifiés pour la Ligue des Champions. Nous attendons de connaître les décisions ». En cas de reprise du championnat, Alvaro Gonzalez croisera la route d’un certain Kylian Mbappé dans deux journées…